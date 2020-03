Vechta Schwer verletzt worden ist am Sonntag gegen 11.15 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Vechta. Sie wollte mit ihrem Wagen von einem Grundstück auf die Universitätsstraße in Vechta fahren, übersah aber den Pkw eines 69-jährigen aus Diepholz. Die 22-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik nach Oldenburg geflogen. Der 69-jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.