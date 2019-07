Betrunken und Pkw unterschlagen

Vechta Ein 52-jähriger Vechtaer ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Vechta mit einem Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Diepholzer Straße unterwegs gewesen, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der 52-Jährige den Pkw in Willebadessen (Kreis Höxter) zuvor unterschlagen hatte. Der Pkw war ihm von einem Bekannten bis zum 2. Juli zur Verfügung gestellt worden, allerdings hatte er den Pkw auch nach Aufforderung nicht wieder zurückgebracht. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.