Vechta Weil sie unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, ist in der Nacht zu Sonntag gegen 1.20 Uhr eine 21-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Vechta gefahren worden. Die 21-Jährige trat und schlug aber nach Polizeiangaben während der Fahrt nach den Rettungskräften, so dass diese die Polizei um Unterstützung baten. Im Krankenhaus leistete die Frau weiterhin Widerstand und trat nach den Beamten. Polizisten und Rettungskräfte blieben unverletzt, teilte die Polizei mit.

• Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs hat am Samstag, 18. Januar, in der Zeit von 11 bis 11.40 Uhr auf dem Parkplatz Gildestraße in Vechta einen schwarzen Opel Mocca beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04441/9430. • Ohne Fahrerlaubnis befuhr am Samstag gegen 11.20 Uhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw das Stoppelmarktgelände in Vechta. Er habe lediglich das „Fahren“ üben wollen, rechtfertigte er sich gegenüber der Polizei. • Ebenfalls nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war eine 15-jährige Lohnerin, als sie am Samstag gegen 21 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Lohner Straße in Vechta von der Polizei gestoppt wurde.

• Zwei Altkleider- und ein Altpapiercontainer standen am Samstag, 21.30 Uhr, vor dem Gelände der Abfallwirtschaft Vechta am Grenzweg in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug aus und konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hofft auf Zeugenhinweise (Telefon 04441/9430).

• Nicht mehr für das Bundesgebiet gültig ist der Führerschein eines 25-jährigen Autofahrers aus Vechta, den die Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr am Neuen Markt in Vechta stoppte.

• In Visbek auf der Astruper Straße hat die Polizei am Sonntag gegen 0.50 Uhr einen 31-jährigen Visbeker aus dem Verkehr gezogen, der sein Auto unter Alkoholeinfluss lenkte.

• Unbekannte haben zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 4.35 Uhr, an der Großen Straße in Vechta die Bestuhlung sowie diverse Blumenkübel einer Bäckerei beschädigt. Sachschaden: 100 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 04441/ 9430.

• Zu tief ins Glas geschaut hat ein 25-Jähriger aus Holdorf am Freitagabend. Gegen 20.40 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener und randalierender Gast in einer Gaststätte an der Große Straße in Holdorf gemeldet. Er zeigte sich uneinsichtig. Einem Platzverweis kam er zunächst nach, kehrte aber später mit einem Fahrrad zurück. Dabei fuhr in Schlangenlinie und behinderte den Verkehr. 2,74 Promille ergab ein Test. Weil der Holdorfer laut Polizei äußerst aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen.

• Eine 37-jährige Autofahrerin aus Steinfeld hat ihren Wagen am Samstag, 2 Uhr, in Steinfeld von der Münsterlandstraße in den Straßengraben gelenkt. Sie ging anschließend zu ihrer Wohnung. Nach Zeugenhinweisen wurde die Fahrerin ausfindig gemacht. Als sie sich weigerte, den Beamten die Wohnungstür zu öffnen, trat die Feuerwehr auf den Plan: Sie öffnete auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Tür gewaltsam. Die Frau war leicht alkoholisiert (1,01 Promille).

• Vermutlich die Alarmanlage hat Einbrecher in die Flucht geschlagen, die am Freitag, 18.25 Uhr, in ein Bürogebäude am Tannenweg in Vechta über ein Fenster einsteigen wollten. Sachschaden: rund 1500 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430).

• Ebenfalls gescheitert sind Einbrecher in Lohne, als sie zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, versuchten, einen Zigarettenautomaten in einer Gaststätte an der Keetstraße in Lohne aufzuhebeln. Zuvor waren sie über ein Fenster in den Schankraum gelangt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04441/9430.