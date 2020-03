Blaulicht: Zwei Doppelhäuser in Brand geraten

Vechta Am Freitagabend haben in Dinklage vier Doppelhaushälften gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 450 000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Dachstühle der zwei Doppelhäuser an der Straße Im Großen Zuschlag seien komplett ausgebrannt und die Häuser nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Von den zehn gemeldeten Bewohnern wurde niemand verletzt. Die 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnhäuser. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen dazu laufen.

Im Einsatz waren neben 44 Kameraden der Feuerwehr Dinklage die Feuerwehr Vechta mit der Drehleiter des Landkreises Vechta und die Freiwillige Feuerwehr Brockdorf. Gegen 2.45 Uhr war der Einsatz beendet.

• Müll illegal entsorgt

Seinen Müll illegal entsorgt hat zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ein bislang Unbekannter an einem Waldstück an der Südholzer Straße in Lohne. Eine größere Menge an leeren Kunststoffkanistern sowie blauen Säcken gefüllt mit Erde sei unerlaubt an einem Weg zu dem Waldstück abgeladen worden, so die Polizei. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) in Verbindung zu setzen.

• Unfall in Waschanlage

Die Polizei in Vechta meldet einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Waschanlage einer Tankstelle in der Falkenrotter Straße in Vechta ereignet hat. Ein Autofahrer hat laut Polizei seinen Pkw unerlaubt in der Waschanlage während des Waschbetriebes abgebremst. Ein nachfolgender Pkw stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und bislang unerkannt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

• baken umgefahren

Ein Lkw hat am Samstag auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zwischen 16.30 und 18.45 Uhr vier beleuchtete Warnbaken umgefahren und so zerstört. Diese Baken dienten der Absperrung einer Baustelle in Fahrtrichtung Osnabrück.

An der Unfallstelle wurde Fahrzeugteile gefunden, die laut Polizei zu einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros gehören. Eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn traf gegen 19.45 Uhr auf einem Parkplatz an der A 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf einen Lkw dieses Fabrikats aus Kiel, der entsprechende Beschädigungen aufwies. Der 37-jährige Lkw-Fahrer aus Norderstedt räumte ein, in einen Unfall involviert gewesen zu sein. Er habe nicht erwartet, dass die Beschädigung einen Verkehrsunfall darstellen würde, sagte er. Nach der Beweissicherung durfte er seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.