Bußgeld und Fahrverbot

Vechta Bei erneuten Geschwindigkeitskontrollen an der Lohner Straße/Münsterstraße in Vechta hat die Polizei am Mittwoch gegen 23.40 Uhr einen 19-jährigen Lohner mit seinem Pkw mit 95 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft gemessen. Neben einem satten Bußgeld droht ihm jetzt auch ein Fahrverbot. Augenscheinlich hat sich dieser Verstoß zügig in der Zielgruppe herumgesprochen, so dass „erfreulicherweise“ für die restliche Zeit der Kontrollaktion keine Geschwindigkeitsüberschreitungen mehr festgestellt wurden. Die Polizei wird die konsequente Tempokontrolle in diesem Bereich fortsetzen.