Verkehrsbehinderungen bei Cloppenburg: Autobahn 1 in der Nacht zu Sonntag voll gesperrt

Vechta /Cloppenburg Die Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta in Richtung Dortmund muss an diesem Wochenende voll gesperrt werden. Das teilte Westfalen Autobahn am Freitag mit. Sie ersetzt auf der A1 im Baustellenbereich die beschädigte gelbe Fahrbahnmarkierung. Dafür muss die Strecke von diesem Samstag ab 20 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die gelbe Fahrbahnmarkierung hatte sich aufgrund der anhaltenden Nässe von der Fahrbahn gelöst. Neue Folienmarkierungen sind erst möglich, wenn die Fahrbahn für längere Zeit trocken ist, was nun der Fall ist. Kurze Regenpausen und eine scheinbar trockene Oberfläche reichten nicht aus, da die Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aus dem Untergrund immer wieder aufsteigt und die Folie in kurzer Zeit wieder ablösen würde.