Vechta /Cloppenburg /Wildeshausen Haftbefehl erlassen hat das Amtsgericht Cloppenburg am Freitag gegen eine junge Mutter, die in Vechta, Cloppenburg und Wildeshausen massenhaft Internetbetrügereien begangen haben soll. Wegen der Fälle, die die Angeklagte in Cloppenburg verübt haben soll, sollte sie sich vor Gericht verantworten. Doch die 26-Jährige erschien nicht. Nun soll sie verhaftet werden. Sie hat zwei fünf und drei Jahre alte Kinder.

In der Regel werden bei Erwachsenen Anklagen dort verhandelt, wo die Tat passiert war. Bei Internetbetrügereien, die mitunter weltweit passieren, wird deswegen dort verhandelt, wo die beschuldigte Person wohnt. Die 26-Jährige hat längere Zeit in Wildeshausen gelebt. Dort wurde sie auch zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dann zog sie nach Vechta. Das dortige Amtsgericht verhängte gegen die 26-Jährige dann eine Haftstrafe von fünfzehn Monaten, ebenfalls ausgesetzt zur Bewährung.

Dann zog die Angeklagte nach Cloppenburg. Die Betrügereien hörten aber nicht, auch wenn sie gerade erst verurteilt worden war. Sie hatte nun aber einen Plan. Bot sie zuvor im Internet Waren auch von größerem Wert an (machte Vorkasse, lieferte die Ware aber nicht aus), wollte sie nun nur noch Waren von geringem Wert anbieten. Die Idee: Bei geringen Beträgen werden Geschädigte von einer Strafanzeige absehen. Und so bot die Angeklagte im Internet eine Jacke für zehn Euro an.

Ausgerechnet eine Polizeibeamtin kaufte dann die Jacke, zahlte zehn Euro, bekam die Ware aber nicht. Das wollte die Polizeibeamtin nicht auf sich beruhen lassen und erstattete Anzeige. Dieser Fall sollte am Freitag vor dem Cloppenburger Amtsgericht verhandelt werden. Als die 26-Jährige nicht erschien, fuhr die Polizei zu ihr nach Hause. Aber die Angeklagte war schon wieder umgezogen, dieses Mal nach Freiburg. Das häufige Umziehen soll den Grund haben, dass die 26-Jährige glaubt, den Ermittlungsbehörden so zu entgehen.

Doch das ist nicht möglich. Nun wird sie in Freiburg verhaftet und zurück nach Cloppenburg gebracht. Was aus den beiden kleinen Kindern wird, ist unklar. Eine Lösung muss sowieso gefunden werden. Denn die 26-Jährige kann auf eine weitere Bewährungsstrafe nicht hoffen. Außerdem werden dann die Bewährungen aus den Urteilen der Amtsgerichte in Vechta und Wildeshausen widerrufen. Die Strafen müssten neben der neuen Strafe zusätzlich verbüßt werden.