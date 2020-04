Corona-Kontaktbeschränkungen Im Kreis Vechta: Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Vechta In Zusammenhang mit dem Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise hat die Polizei am Karsamstag im gesamten Landkreis Vechta Kontrollen durchgeführt. Die Polizeibeamten leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da Personen in größerer Anzahl zusammen standen bzw. die Mindestabstände nicht eingehalten wurden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ebenfalls eingeleitet, da sich bei Fahrten mit dem Privat-Pkw mehr als zwei Personen im Fahrzeug befunden haben. Dies stellt ebenfalls einen Verstoß gegen die Beschränkung dar, da die Personen zum Beispiel als Fahrgemeinschaft auf dem Heimweg waren.