Corona-Krise: Fast 100 Menschen aus Quarantäne entlassen

Vechta Über die Osterfeiertage hat sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Vechta nur leicht erhöht. Mit Stand von Ostermontag, 12 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 275 bestätigte Covid-19-Fälle. Aktuell sind es damit drei weitere Infizierte im Vergleich zum Vortag, teilte die Kreisverwaltung am Ostermontag mit. 271 waren es an Ostersamstag – drei mehr im Vergleich zu Karfreitag. Am Ostersonntag hatte der Landkreis 272 bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. 14 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen intensivstationär. Sechs Menschen sind verstorben.

Die Zahl der genesenen Personen bleibt bei 147. Aktuell befinden sich 121 Infizierte sowie weitere 646 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 767 Personen insgesamt. 788 Personen – und damit sieben mehr als am Vortag – konnten bislang die Quarantäne wieder verlassen. Fast 100 Menschen konnten seit Samstag aus der Quarantäne entlassen werden.

Der Landkreis Vechta weist erneut darauf hin, dass in der Öffentlichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist. Zusammenkünfte im öffentlichen Raum müssen auf zwei Personen beschränkt werden. Auch größere Feiern und Zusammenkünfte sind nach wie vor verboten.

• Die Polizei hat im gesamten Landkreis Vechta über das Osterwochenende Kontrollen durchgeführt. Nach Polizeiangaben wurden am Ostersonntag und in der Nacht zum Ostermontag an mehreren Orten im Landkreis Vechta Kontrollen zu Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus durchgeführt. Hierbei wurden 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.

Am Karsamstag wurden ebenfalls mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da Personen in größerer Anzahl zusammen standen bzw. die Mindestabstände nicht eingehalten wurden.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ebenfalls eingeleitet, da sich bei Fahrten mit dem Privat-Pkw mehr als zwei Personen im Fahrzeug befunden hatten.

An Karfreitag leiteten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da Personen in größerer Anzahl zusammenstanden bzw. die Mindestabstände nicht eingehalten wurden.

Das Bürgertelefon des Landkreises ist unter der Telefonnummer Telefon 04441/898-3333 erreichbar.

