Corona-Krise: Mann stirbt nach Infektion mit Covid-19

Vechta Am Sonntagmorgen ist ein 84-jähriger Mann aus dem Landkreis Vechta in Folge einer Covid-19 Infektion im Krankenhaus Vechta verstorben. „Mit großem Bedauern müssen wir einen weiteren Todesfall verkünden“, teilte Hartmut Heinen, Erster Kreisrat des Landkreises Vechta, am Sonntag mit, „ich bin sehr traurig und fühle mit den Angehörigen, denen ich mein herzliches Beileid ausspreche.“

Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen mit Stand von Sonntag (19. April 2020) auf zehn. Insgesamt gibt es im Landkreis Vechta 298 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind zwei mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Personen, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, bleibt bei sechs. Eine weitere Person – zwei Personen insgesamt – wird intensivstationär betreut. Fünf weitere Personen sind bereits wieder genesen.

Die Gesamtzahl erhöht sich damit nach Angaben des Landkreises auf 230. Aktuell befinden sich noch 58 Infizierte sowie weitere 205 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 263 Personen insgesamt und damit fünf weniger als am Vortag. Die Quarantäne endet bei 14 Personen. Damit haben insgesamt 1227 Personen die Quarantäne verlassen.

Das Bürgertelefon des Landkreises ist am Samstag und Sonntag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr sowie von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter der Telefon 04441/898-3333 erreichbar.

Zudem weist der Landkreis Vechta darauf hin, dass ab diesen Montag, 20. April, alle Rathäuser im Kreisgebiet sowie das Kreishaus in Vechta für dringende Anfragen beschränkt und nach vorheriger telefonischer Absprache wieder geöffnet sind.

Die Kfz-Zulassungsstellen sind ebenfalls ab Montag wieder für Privatpersonen geöffnet. Eine Terminvereinbarung für die KFZ-Zulassungsstelle Vechta ist unter Telefon 04441/898-1791 möglich. Für die Zulassungsstelle in Damme können Termine unter Telefon 04441/898-1733 vereinbart werden. Alternativ kann auch über die Homepage des Landkreises Vechta online ein Termin bei der jeweiligen Zulassungsstelle gebucht werden.

Alle weiteren Informationen zur Coronakrise können unter www.landkreis-vechta.de, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Landkreis-Vechta-105492267750393/ oder über die App „BIWAPP“ abgerufen werden.