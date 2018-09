Vechta /Damme /Holdorf Ein 28-Jähriger aus Vechta hat am Sonntag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. In Damme gab es einen Unfall mit hohem Sachschaden, und in Holdorf stahlen Diebe Rasenmäher und Vertikutierer.

Der 28-Jährige befuhr in Vechta gegen 18.30 Uhr die Lange Straße in Richtung Ortsmitte Langförden. Hier geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen eine Mauer sowie ein Werbeschild. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt 1800 Euro.

In Damme befuhr eine 84-Jährige aus Harsewinkel am Sonntag um 11.40 Uhr die Gartenstraße und beabsichtigte, die Steinfelder Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 58-Jährigen aus Vechta, der auf der Steinfelder Straße von links kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 58-Jährige und seine ebenfalls 58-jährige Beifahrerin sowie die 80-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin leicht verletzt wurden. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Zeugen sucht die Polizei für eine Verkehrsunfallflucht in Damme. Zwischen Samstag, 22. September, 12 Uhr, und Sonntag, 23. September, 13.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Benediktstraße einen dort geparkten Pkw der Marke Skoda touchiert und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

In Holdorf zerschnitten unbekannte Täter zwischen Samstag, 22. September, 13 Uhr, und Montag, 24. September, 8.15 Uhr, den Zaun eines genossenschaftlichen Markts an der Neuenkirchener Straße. Sie entwendeten aus dem Außenbereich sechs Rasenmäher und einen Vertikutierer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem dreisten Diebstahl nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/ 1536) entgegen.