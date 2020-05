Blaulicht: Geöffnete Fahrertür von Pkw erfasst

Vechta /Dinklage Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Montag um 15.30 Uhr auf der Langen Straße in Vechta gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage wollte in seinen geparkten Wagen einsteigen. Er öffnete die Fahrertür allerdings so weit, dass diese von einem Pkw mit Anhänger beim Anfahren erfasst und mitgezogen wurde. So schob dieser den Wagen des 57-Jährigen auf den Pkw einer 37-jährigen Dinklagerin, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro.

• Sachbeschädigung

In der Vechtaer Marschstraße haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 10.45 Uhr, den Kunststoffeinsatz der Werbetafel eines dort ansässigen Omnibusbetriebes beschädigt. Die Werbetafel mit einer Größe von 1x4 m, die im Bereich der Zufahrt zum Betriebsgelände aufgestellt ist, brach aus ihrer Halterung.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Spielwanne beschädigt

In Vechta haben Unbekannte zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Dornierstraße auf dem Gelände eines Kindergartens eine kleine Wasserspielwanne aus Kunststoff beschädigt. Sie hatten diese samt Metallgestell in eine Holzspielhütte getragen. Zudem ließen die Täter diversen Müll und Unrat zurück. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).