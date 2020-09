Eine weitere Person infiziert

Vechta Mit Stand von Donnerstag (17 Uhr) gibt es im Landkreis Vechta eine weitere Covd-19-Infektion. Somit beläuft sich die Gesamtanzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 596, teilte die Kreisverwaltung mit. 44 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert: 20 in Vechta, 13 in Lohne, drei in Visbek, jeweils zwei in Goldenstedt, Steinfeld und Dinklage sowie jeweils eine in Holdorf und Bakum. Die Anzahl der Genesenen bleibt unverändert bei 538. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt im Vergleich zum Vortag um 29 Personen auf 239. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt im Vergleich zu Mittwoch um sechs Personen auf 2624. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta – sie gibt die Infizierten pro 100 000 Einwohner an – ist gesunken und liegt derzeit bei 14,69.