Einsatz: Mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Vechta Stichverletzungen, Bedrohung, Körperverletzung: Die Polizei Vechta hat am Wochenende jede Menge in der Kreisstadt zu tun gehabt:

• Ins Krankenhaus Vechta ist am frühen Samstagmorgen eine Person mit Stichverletzungen eingeliefert worden. Angehörige hatten das Opfer laut Mitteilung der Polizei dort hingebracht, die Klinik habe dann um 4.16 Uhr die Polizei verständigt. Lebensgefahr bestehe nach einer Operation aber nicht.

Nach ersten Ermittlungen soll es in der Zitadelle zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Die Täter sollen laut Zeugenaussagen mit einem weißen oder silbernen Geländewagen gekommen sein und gezielt die Gruppe des Opfers angegriffen haben. Bereits gegen 3 Uhr war die Polizei in der Zitadelle wegen einer Körperverletzung im Einsatz, das spätere Opfer soll beteiligt gewesen sein.

Die Polizeibeamten sicherten den Tatort und Spuren, konnten die Täter aber noch nicht ermitteln. Einer von ihnen wird beschrieben als männlich, circa 1,80 Meter groß, Bart, südländisches Erscheinungsbild und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzem T-Shirt. Eine weiterer Täter soll eine weiße Trainingsjacke getragen haben, teilte die Polizei weiter mit. Zeugen melden sich bei der Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30).

• Vier Gäste einer Gaststätte an der Großen Straße in Vechta, die am Samstag gegen 0.30 Uhr draußen saßen, äußerten – laut Polizei – „ihr Unverständnis über das Fahrverhalten“ eines 16-jährigen Kleinkraftrad-Fahrers. Dieser kehrte wenig später mit zwei weiteren Personen – diesmal in einem Pkw – zurück. Der der 23-jährige Fahrer bedrohte die vier Gäste.

Die Polizei traf während ihrer Fahndung zunächst den Fahrer des Kleinkraftrades an. Dieser begab sich zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zum Polizeikommissariat (PK) Vechta. Den gesuchten Pkw stellten die Beamten auf dem Parkplatz an der Grafenhorststraße fest. Es befanden sich mehrere Personengruppen und Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Die Personen verhielten sich aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Diese beobachteten „eine Solidarisierungstendenz“, woraufhin Verstärkungskräfte angefordert werden mussten.

Anhand einer Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte ausgemacht werden. Dieser wurde ebenfalls zum PK Vechta gebracht, da er sich geweigert hatte, seine Identität bekanntzugeben.

Weiterhin wurde eine Alkoholisierung des Beschuldigten festgestellt, woraufhin man auch eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Großen Straße in Vechta sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 3 Uhr schlug ein unbekannter Mann einem Vechtaer (22) eine Bierflasche in das Gesicht. Dieser wiederum ging irrtümlich davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen ebenfalls anwesenden 32-jährigen Lohner handeln würde. Er schlug diesem daraufhin ein Glas ins Gesicht. Sowohl der 22-Jährige als auch der 32-Jährige wurden leicht verletzt. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.