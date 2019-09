Vechta Wegen eines Brandes in der Kolpingstraße in Vechta am Sonntagabend haben Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen evakuiert. Rund 40 Menschen seien von der Polizei und der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die evakuierten Personen wurden in der Schauburg Cineworld von einem Notarzt gesichtet und von Rettungspersonal betreut, so die Feuerwehr.

Gegen 19.30 Uhr sei einem 19 Jahre alten Mann ein Topf voller Fett in Flammen aufgegangen und habe seine Küche in Brand gesetzt. Von da aus breiteten sich die Flammen über das Dach des Gebäudes schnell aus. Erst nach mehreren Stunden war der Brand unter Kontrolle. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Neben den Kameraden aus Vechta kämpfen Kollegen aus Langförden, Damme und Wildeshausen gegen das Feuer. Auch die Drohnenstaffel des Landkreises Vechta war im Einsatz.

Der Mann wurde mit leichten Brandverletzungen und dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das komplette Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 350 000 Euro. Anwohner, die nicht bei Verwandten unterkamen, verbrachten die Nacht in von der Stadt organisierten Hotels.