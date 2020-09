Feuerwehr bekommt Fahrzeug

Vechta Der Rat der Stadt Vechta hat auf seiner Sitzung am Montag beschlossen, die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr auszuschreiben. Das bisherige Fahrzeug sei 24 Jahre alt, und im Feuerwehrbedarfsplan seien bereits Ersatzbeschaffungen für die nächsten Jahre beschlossen worden.

Darunter falle auch die Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug. Einsatzrelevante Großfahrzeuge hätten in der Regel eine lange Beschaffungsdauer, so dass rechtzeitig vor einem eventuellen Ausfall eine Ersatzbeschaffung vorgesehen werden sollte, so die Stadtverwaltung. Bei der Auslieferung des neuen Fahrzeuges werde das zur Zeit eingesetzte Fahrzeug ein Alter von 26 Jahren haben. Das Altfahrzeug mit seinem 2700 Liter Wassertank entspreche aufgrund seines Alters nicht mehr dem heutigen technischen Standard.

Der Rat beschloss: Für die Freiwillige Feuerwehr Vechta soll der Kauf eines Löschgruppenfahrzeugs öffentlich ausgeschrieben werden. Die Ergebnisse der Ausschreibung sollen dem Verwaltungsausschuss mitgeteilt werden. Das neue Fahrzeug werde rund 400 000 Euro kosten.