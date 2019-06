Vechta Am 2. Januar 2019 haben zwei maskierte 18-Jährige, die beide ein Messer in der Hand hatten, im Zitadellenpark in Vechta einen Vechtaer überfallen und Geld gefordert. Sie erbeuteten 40 Euro, gaben dem Opfer jedoch 20 Euro zurück. Einer der beiden Täter, der in einer Einrichtung untergebracht ist, wurde vom Jugendgericht in Vechta jetzt zu einem Freizeitarrest (Wochenende) und der Ableistung von 100 Arbeitsstunden verurteilt. Als Auflage wurde dem jungen Mann aufgegeben, eine Therapie anzutreten. Gegen den Mittäter wird gesondert verhandelt.

Der Angeklagte räumte die Tat ein. Man habe sich verabredet, um sich Geld für den Kauf von Marihuana zu beschaffen. Mit einem Schal und einer Kapuze habe man sich mit einem Küchenschälmesser und einem Taschenmesser bewaffnet. Man habe das Opfer aufgefordert, Geld herauszugeben. Der Mann, der als Zeuge nicht erschien, habe 40 Euro herausgegeben. Der Angeklagte erklärte weiter, dass er dem Opfer 20 Euro zurück gegeben habe.

Für den Staatsanwalt stellte sich die Rückgabe der 20 Euro schon als „halber Rückzug“ von der Tat heraus. „Wenn Sie Erwachsener wären, würden Sie fünf Jahre in den Knast gehen“, so der Anklagevertreter. Er hat aber das mildere Jugendrecht vorgeschlagen.

Der Verteidiger, der die Tat als „saudumme“ Geschichte bezeichnete, verwies auf die privaten Umstände des Angeklagten, der heimat- und familienlos sei.