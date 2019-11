Haus nach Brand nicht bewohnbar

Vechta Ein Wohnhaus ist am Montag gegen 22.35 Uhr in der Paul-Keller-Straße in Vechta in Brand geraten. Eine 27-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer in einem der Zimmer und suchte Hilfe bei ihren Nachbarn. Die alarmierte Feuerwehr Vechta rückte mit 13 Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls eingesetzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Das betroffene Zimmer wurde vollständig zerstört. Darüber hinaus wurde das gesamte Wohnhaus durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten derart beschädigt, dass es aktuell nicht bewohnbar ist. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Brand durch die Bewohnerin fahrlässig verursacht worden sein, so die Polizei.