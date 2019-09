Es brennt in Holdorf und Vechta

Vechta /Holdorf Brände in Vechta und Holdorf haben die Feuerwehr beschäftigt. In Holdorf wird Brandstiftung für möglich gehalten.

In Vechta geriet am Sonntag zwischen 16.33 und 17.09 Uhr aus unbekannter Ursache eine etwa 20 Quadratmeter große Waldfläche am Mühlendamm in Brand. Die Feuerwehr Langförden rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer.

Am Montag wurde der Polizei um 1.49 Uhr ein Brand eines Dachstuhls am Steinfelder Damm in Holdorf gemeldet. Die Feuerwehren Holdorf, Damme und Fladderlohausen verhinderten mit 45 Einsatzkräften einen größeren Gebäudeschaden. Derzeit wird dieser auf 5000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen, so die Polizei noch am Montag.