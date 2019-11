Vechta /Holdorf /Lohne Drei 17-Jährige sind am Samstag in Vechta bei einem Streit leicht verletzt worden. Die Jugendlichen aus Vechta waren gegen 0.35 Uhr zur Polizeiwache gekommen, um Strafanzeige zu erstatten. Demnach seien sie auf der Großen Straße mit zwei jungen Männern in einen Streit um eine Zigarette geraten. Diese hätten daraufhin mehrmals auf die 17-Jährigen eingeschlagen. Als die Drei versuchten, sich zur Wehr zu setzen, sei ein schwarzer Mercedes vorgefahren. Zwei Männer stiegen aus und setzten Reizgas ein. Zudem wurden die 17-Jährigen getreten. Zwei Frauen aus der Gruppe der mutmaßlichen Täter hätten versucht, schlichtend einzugreifen. Einer der 17-Jährigen kam wegen einer Augenreizung ins Krankenhaus.

Die unbekannten Angreifer sollen laut Polizeibericht einen südländischen Eindruck gemacht haben und 15 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen soll etwa 1,60 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll kurze Haare, einen Oberlippen- sowie Backenbart gehabt und einen weißen Pullover, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe getragen haben. Ein weiterer soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und kurze Haare gehabt haben. Er wirkte kräftig und habe eine dunkelgrüne Bomberjacke sowie eine helle Jeans getragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/ 94 30 zu melden.

• 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Freitag in Holdorf entstanden. Eine 83-jährige Steinfelderin befuhr um 14.30 Uhr mit einem Auto die Große Straße. Aus unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten Pkw.

• Eine 25-Jährige ist bei einem Unfall am Samstag in Lohne leicht verletzt worden. Die Dinklagerin fuhr um 0.30 Uhr mit einem Pkw auf der Düper Straße in Brockdorf in Richtung Dinklage. Als ein Reh über die Fahrbahn lief, versuchte sie dem Tier auszuweichen. Dabei geriet sie ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Metallpfosten.

• Betrunken ist ein 33-Jähriger am Sonntag in Lohne Auto gefahren. Um 3.15 Uhr geriet der Lohner auf der Vogtstraße in eine Kontrolle. Die Beamten stellten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.