Blaulicht: Taxifahrer fährt rückwärts gegen Pkw

Vechta /Lohne In Vechta hat ein 51-jähriger Taxifahrer aus Lohne am Mittwoch gegen 16.25 Uhr einen Unfall verursacht. In der Magnussenstraße im Kreuzungsbereich setzte er zurück und stieß mit dem Pkw eines hinter ihm wartenden 35-Jährigen aus Vechta zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch ausfindig gemacht werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ein unbekannter Täter hat in Lohne zwischen Dienstag, 5 Uhr, und Mittwoch, 11.50 Uhr, in der Straße Im Gleisbogen ein Pkw-Kennzeichen gestohlen. Er entwendete das Kennzeichen VEC-HF 435, das zu einem Skoda Fabia gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.