Vechta /Lohne Einer Polizeistreife fiel am Sonntag gegen 4.45 Uhr in Vechta ein 51-jähriger Mann aus Oldenburg auf, der ein verschlossenes Fahrrad auf dem Gehweg an der Oyther Straße mit sich führte. Im Rahmen der Befragung nach der Herkunft des Rades gab der Mann an, es handele sich um sein Fahrrad. Er habe jedoch seinen Schlüssel verloren.

Leider war das Fahrrad mit einem Zahlenschloss gesichert, so dass hier der Verdacht bestand, dass der Mann das Fahrrad entwendet hatte, so die Polizei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Pegasus.

Weiterhin fand die Polizei in etwa 50 Meter vom Kon­trollort entfernt einen braunen Teppich auf dem Gehweg. Auch hier bestand der Verdacht, dass der Mann den Teppich zuvor in unmittelbarer Nähe entwendet hatte. Für beide Gegenstände wird nun der rechtmäßige Eigentümer gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel. 04441/9430 entgegen.

• Aus Lohne meldet die Polizei einen Einbruchsdiebstahl, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Einfamilienhaus zutrug. Die Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein und entwendeten neben Schmuck und Bargeld auch zwei Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss wurde ein hochwertiger Mercedes aus der Garage entwendet.