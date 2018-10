Vechta /Lohne /Steinfeld /Dinklage Bei einem Unfall am Dienstag in Steinfeld ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. In Dinklage brannte ein Carport ab. Ansonsten blieb es laut Polizei rund um den Tag der Deutschen Einheit eher ruhig.

Der Unfall in Steinfeld ereignete sich am Dienstag kurz vor Mitternacht auf der Lehmder Straße. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Lembruch kam aus unbekannten Gründen ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte rund 150 Meter weiter frontal gegen ein Kriegerdenkmal aus Findlingen. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag gegen 14.27 Uhr, ein Carport an der Lohner Straße in Dinklage in Flammen und brannte vollständig ab. Anwohner wurden nicht verletzt, so die Polizei. Anliegende Wohngebäude wurden durch das Feuer beschädigt. Zur Schadenshöhe und Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit 43 Kameraden und acht Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne ist am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr auf dem Südring in Lohne durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde dem Lohner untersagt.

Bereits am Montag gab es in Vechta um 17.05 Uhr einen Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Vechtaer befuhr mit seinem Pkw einen Parkplatz an der Falkenrotter Straße und wollte verbotswidrig nach links in Richtung stadtauswärts auf die Falkenrotter Straße aufbiegen. Dabei übersah er einen 52-jährigen Vechtaer, der mit seinem E-Bike die Falkenrotter Straße in Richtung Bremer Tor fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.