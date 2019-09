Vechta /Lohne Wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Untreue in 156 Fällen mit einer Schadenssumme von exakt 268 572,40 Euro hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Vechta eine 47-jährige Bürokauffrau aus Lohne zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Die Angeklagte arbeitete in einem Maschinenbaubetrieb in Lohne. Sie fälschte Rechnungen von Lieferfirmen und überwies das Geld vom Firmenkonto auf ihr eigenes privates Konto. Von Dezember 2012 bis April 2017 erlangte sie die in der Anklage bezifferte Summe. Die Angeklagte litt unter einer Kauflust und ließ sich Bekleidung von Internetfirmen schicken. Sie legte ein Geständnis ab und schilderte ihre finanzielle Lage durch die Abzahlung von Krediten. Sie sei die einzige Bürokraft in der Firma gewesen. Der Firmeninhaber schilderte als Zeuge, dass er nur durch Zufall auf die Unregelmäßigkeiten gestoßen sei. Die Angeklagte habe die Taten eingeräumt, ihr sei gekündigt worden, und er habe auf das Haus der Ex-Mitarbeiterin eine Grundschuld von 250 000 Euro eintragen lassen. Es sei zunächst versucht worden, eine Vereinbarung über die Schadensregulierung zu treffen, das sei aber gescheitert.