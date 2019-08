Vechta /Lohne /Visbek Das Resümee der Polizei zum Stoppelmarkt-Sonntag fiel positiv aus. Über Tag hätten überwiegend Familien das Festgelände besucht, und auch die Nacht sei aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig verlaufen. Es wurden insgesamt elf Strafanzeigen gefertigt: vier wegen einfacher und eine wegen gefährlicher Körperverletzung. Die restlichen Anzeigen wurden wegen Taten wie Bedrohung oder Beleidigung angelegt. Gegen 3 Uhr waren alle Zelte zu.

In Lohne hat unterdessen ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, auf einem Firmengelände im Industriering Bedienteile von zwei Kühlaufliegern abmontiert und gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

In Visbek hat ein Unbekannte am Montag um 0.32 Uhr Holz auf einem Kreisverkehr an der Goldenstedter Straße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Visbek war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Kreisverkehr selbst entstand offenbar kein Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/ 351) entgegen.