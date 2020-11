130 Leute in Vechtaer Bar

Vechta /Lutten Auch im Landkreis Vechta wurde am Wochenende die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert.

Dabei fiel vor allem eine Shisha-Bar in Vechta negativ auf. Hier schlugen Polizisten am Sonntag gegen 1.45 Uhr auf, nachdem einige Zeugen dort Verstöße gemeldet hatten.

Bei der anschließenden Kontrolle der Shisha-Bar mit mehreren Polizeibeamten wurde festgestellt, dass sich etwa 130 Personen in der Shisha-Bar befanden. Es konnten diverse Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt werden. Die Shisha-Bar wurde geschlossen. Es wurden aufgrund der Feststellungen Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

• Ein weiteren Verstoß gab es in Lutten. Vor der Kirche an der Großen Straße wurden am Sonntag um 0.37 Uhr vier Jugendliche angetroffen, die dort Alkohol tranken und den erforderlichen Abstand nicht einhielten. Sie kamen aus verschiedenen Haushalten. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.