Mit 2,37 Promille gestürzt

Vechta Eine blutüberströmte Person ist Passanten am Samstag gegen 20.15 Uhr in Vechta an der Kreuzung Ravensberger Straße/Füchteler Straße aufgefallen. Sie informierten die Polizei und halfen dem 25-Jährigen, der offensichtlich zuvor gestürzt war. Nachdem dem Verletzten wieder auf die Beine geholfen worden war, setzte er sich auf sein Rad und fuhr los. Er wurde von den Passanten jedoch sofort wieder aufgehalten. Die Polizei stellte eine starke Alkoholisierung fest. Ein Test ergab 2,37 Promille. Neben der Behandlung im Krankenhaus wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.