Motorrad-Demo: Positive Bilanz trotz zwölf Kilometer langem Tross

Vechta Trotz einer Beteiligung, die fünfmal so hoch war wie die 1000 angekündigten Motorradfahrer, und einem zwölf Kilometer langen Tross, der zu einigen Verkehrsbehinderungen führte, zieht die Polizei in Vechta eine positive Bilanz der Demo am Sonntag. 5000 Biker waren auf die Westerheide gekommen, um gegen die Bundesrats-Initiative für ein Motorradfahrverbot an Sonn- und Feiertagen zu protestieren.

Während des Korsos kam es zu zwei Verkehrsunfällen, wobei sich ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person zwischen zwei Teilnehmern ereignete. Der andere Unfall passierte durch Unaufmerksamkeit im Gegenverkehr.

• Auf regennasser Fahrbahn ist ein 42-jähriger Cappelner mit seinem Motorrad gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.27 Uhr An der Gräfte in Vechta vor einem Kreisverkehr. Das Motorrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 42-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.