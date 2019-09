Vechta Die Frauenunion Vechta hat über die CDU-Ratsfraktion einen Antrag an die Stadt Vechta gerichtet, um die Bus-Wartehäuschen in der Landwehrstraße (Höhe Marienhain), am Dominikanerweg (Höhe Pater-Titus-Stiftung) und in der Burgstraße (Höhe Altes Finanzamt) für mobilitätseingeschränkte Personen attraktiver zu gestalten und für eine adäquate Nutzung umzubauen. Dieser Antrag soll noch im September im Fachausschuss des Stadtrates besprochen werden. Das war das Ergebnis eines Gesprächs der Frauen Union mit Bürgermeister Helmut Gels.

Die Frauen wiesen darauf hin, dass Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen an vielen Haltestellen in Vechta kein geeignetes Umfeld vorfinden würden. So müssten die Fahrgäste mitunter ungeschützt vor Witterungseinflüssen oder sogar im Freien stehen und dort auf den Bus warten.

Bürgermeister Gels zeigte sich nicht nur offen für die Diskussion, sondern sagte auch seine Unterstützung bei der Umsetzung des Vorhabens zu. „Vechta ist eine Stadt, in der sich alle Menschen wohlfühlen sollen, ob jung oder alt.“ Er sagte zu, sich in den Beratungen für eine schnelle Umsetzung des Projekts – auch unter Einbeziehung möglicher Fördergelder – stark zu machen.

Zudem kündigte er an, dass die Verwaltung Gespräche mit den jeweiligen Grundstückseigentümern führen werde, denn nicht alle Wartestellen seien auch auf städtischem Grund errichtet. „Ich sehe das ganz zuversichtlich“, so Gels weiter, „denn der Ausbau von Haltestellen in direkter Nachbarschaft könne sich auch wertsteigernd auf die jeweiligen Grundstücke auswirken“.

Der Antrag der Frauenunion soll zugleich ein Auftakt für eine breite öffentliche Diskussion sein, mit dem Ziel, den Öffentlichen Personennahverkehr in Vechta und in der Region insgesamt zu stärken.