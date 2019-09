Vechta /Oldenburg Im Prozess vor der Oldenburger Schwurgerichtskammer ge­gen den 22 Jahre alten Syrer aus Vechta, der auf offener Straße in der Vechtaer Innenstadt einem Kontrahenten dreimal ein Messer in den Rücken gerammt haben soll, ist es am Freitag zu einem Eklat gekommen. Gleich zu Beginn der Verhandlung verlas der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann eine dienstliche E-Mail der Direktorin des Vechtaer Amtsgerichts.

Die Direktorin hatte Kenntnis darüber, dass minderjährige Zeugen, die im Verfahren aussagen sollen, massiv bedroht worden sein sollen. Auf offener Straße habe man den Zeugen unter anderem zugerufen: „Passt auf, was ihr am Freitag sagt.“ Daran beteiligt soll ein Bekannter des Angeklagten sein. Hatte er im Auftrag des Angeklagten gehandelt, der in Haft sitzt? Die Nachricht der Direktorin zumindest trieb dem Vorsitzenden die Zornesröte ins Gesicht. Er drohte dem Angeklagten mit einem 23-Stunden-Einschluss. Und Besuche werde es auch nicht mehr geben.

Zeugen bedrohen: Der deutsche Staat und die deutschen Behörden würden mit aller Härte dagegen vorgehen. Der Richter war bis auf den Gerichtsflur zu hören. „Das spricht gegen sie“, so Richter Bührmann energisch zum Angeklagten. Der Angeklagte meinte dann, dass er mit solchen Bedrohungen nichts zu tun habe und auch nicht dahinterstehe. Gegen die mutmaßlichen Bedroher wurde sofort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Sache selbst bleibt der Angeklagte dabei, von dem späteren Opfer massiv bedroht, geschlagen und beleidigt worden zu sein. Er habe zugestochen, aber nur deswegen, damit der Angreifer die Klappe halte.

Diese Version wurde Freitag von einigen Zeugen bestätigt. Ein 15-jähriges Mädchen, das in der Nähe des Tatorts stand, hatte gesehen, dass das spätere Opfer, das die Attacke überlebte, den Angeklagten angriff. Der habe den Angeklagten auch aufs Übelste beleidigt, sagte die 15-jährige Zeugin.