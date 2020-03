Vechta /Oldenburg Im Prozess gegen das Pärchen aus Vechta, das sich wegen besonders schweren Raubes beziehungsweise Beihilfe zu der Tat vor dem Oldenburger Landgericht verantworten musste, ist der 32 Jahre alte Mann am Freitag zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Darüber hinaus ordnete die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Dr. Michael Nowak die Unterbringung des drogenabhängigen Angeklagten in der geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Die 44-jährige Lebensgefährtin dagegen kam noch mit einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe davon. Sie hatte das Fluchtauto gefahren. Hintergrund des Verfahrens waren ein versuchter und ein vollendeter Raubüberfall auf zwei Spielotheken in Vechta. Das Pärchen war in der Tatnacht, dem 12. Juli 2019, erst reichlich spät aufgebrochen. Als es gegen Mitternacht bei der ersten Spielothek in der Münster Straße ankam, hatte diese schon geschlossen.

Der maskierte Angeklagte – bewaffnet mit einem Messer – hatte noch kräftig an der Tür gerüttelt, doch die blieb verschlossen. An der Tat war noch ein weiterer Mann beteiligt gewesen, dessen Identität nicht ermittelt werden konnte. Eine Mitarbeiterin der Spielothek in der Münster Straße hatte das Treiben der Räuber vor der Eingangstür über eine Videoüberwachungskamera mit ansehen können. Sie hatte große Angst gehabt.

Die Räuber zogen weiter. Sie wussten, dass es in einer Entfernung von gut einem Kilometer in der Lohner Straße eine weitere Spielothek gab. Und die hatte auch noch geöffnet. Nun wurde diese Spielothek überfallen. Der maskierte 32-Jährige bedrohte mit dem Messer eine Angestellte, die ihm daraufhin 278,30 Euro aushändigte. Der Angeklagte hatte sich angesichts der geringen Beute erbost gezeigt, doch mehr gab es nicht.

Im Prozess haben die Angeklagten ein Geständnis abgelegt, was ihnen strafmindernd angerechnet wurde. Weil die 44-Jährige nichts von dem Einsatz eines Messers gewusst haben will, wurde sie nur wegen Beihilfe zu einem „einfachen“ Raub schuldig gesprochen.