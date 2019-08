Vechta /Oldenburg Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstag ein 35 Jahre alter Pole aus Vechta vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 25. Oktober 2018 in einer Gemeinschaftsunterkunft für Arbeiter in Vechta versucht zu haben, zwei Arbeitskollegen mit einem Hammer zu töten.

Zunächst soll der Angeklagte mit dem Hammer auf eine weibliche Arbeitskollegin eingeschlagen haben. Dabei soll er billigend in Kauf genommen haben, den Kopf der Frau zu treffen. Die Frau konnte aber in letzter Sekunde noch ihren Kopf wegdrehen, so dass der Angeklagte nur ihre Schulter traf. Weil ein Zeuge der Frau zur Hilfe eilte, sollen weitere Angriffe des Angeklagten auf die Frau unterbunden worden sein.

Der Ersthelfer sollte für seinen Einsatz aber bitter bezahlen. Denn nun schlug der Angeklagte ihm den Hammer auf den Kopf. Grund für die Attacke soll die Vermutung des Angeklagten gewesen sein, die Arbeitskollegin könnte ihn bei den Firmenchefs schlecht gemacht haben. Er soll dann die Arbeitskollegin als „Nutte“ bezeichnet und erklärt haben, er werde die Frau umbringen. Dann schlug er laut Anklage mit dem Hammer zu.

Der 35-Jährige soll sich in der Firma mit den Chefs überworfen haben, was letztlich zu einer Kündigung geführt hatte. Dafür wollte er sich am Tattag offenkundig rächen. Indes: Gestern bestritt der Angeklagte die Vorwürfe. „Sicher ist, dass ich niemanden töten wollte“, sagte er. Es habe aber eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, so der Angeklagte. Er will von den Arbeitskollegen beleidigt worden sein. Die hätten ihn auch mit einer Eisenstange angegriffen. Er habe sich nur gewehrt, meinte der Angeklagte. Das Gericht hat eine Psychiaterin zu dem Verfahren hinzugezogen. Es geht um die Schuldfähigkeit.