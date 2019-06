Vechta /Oldenburg Wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 66 Jahre alter Mann aus Vechta für 15 Monate ins Gefängnis. Dieses, erstinstanzlich vom Amtsgericht in Vechta gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz am Donnerstag bestätigt. Gegen das erste Urteil hatte der Angeklagte, der mit einem Blutalkoholwert von 2,4 Promille auf der Bundesautobahn 1 bei Vechta einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte, Berufung eingelegt.

Das Ziel der Berufung ist unklar. Der Angeklagte befindet sich bereits in anderer Sache in Haft. Für seine Berufungsverhandlung in Oldenburg war er aber von der Haft beurlaubt worden. Nur: Der Angeklagte kam nicht. Sein Anwalt ließ ausrichten, dass der Angeklagte nicht reisefähig sei. Doch das reicht als Entschuldigung für das Fernbleiben nicht aus. Die Folge war, dass die Berufung des Angeklagten verworfen wurde.

Am Tattag hatte sich der 66-Jährige, der keinen Führerschein hat, total betrunken. Offenkundig hatte er aber noch etwas Wichtiges zu erledigen. Dazu nutzte er mit seinem Pkw die A1. Mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h überholte er dort zunächst einen Lastwagen, um dann ungebremst auf einen Pkw mit Anhänger aufzufahren. Der Fahrer des Fahrzeugs mit Anhänger war dabei verletzt worden. Zum Glück war die Aufprallgeschwindigkeit nicht zu hoch gewesen. Das Fahrzeug mit Anhänger selbst fuhr 80 km/h schnell. So konnten die Fahrzeuge stoppen, ohne dass der Lkw, den der Angeklagte zuvor überholt hatte, auffuhr.

Der 66-Jährige hat jetzt noch eine Chance, dass seine Berufung trotz Verwerfung doch noch verhandelt wird. Er muss einen guten Grund für sein Fernbleiben nennen und das mit einem Attest belegen. Dann könnte er eine Wiedereinsetzung des Verfahrens beantragen. Ansonsten bleibt er 15 Monate länger im Gefängnis.