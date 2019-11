Vechta /Oldenburg Im Prozess vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts gegen einen 21-Jährigen aus Bakum, der zweimal mit einem Messer lebensbedrohlich auf einen Freund eingestochen hatte, ist der inhaftierte Angeklagte am Mittwoch zu einer Jugend-Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Dirk Reuter wertete die brutale Tat als gefährliche Körperverletzung.

Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ließ das Gericht fallen. Eine Tötungsabsicht war nicht festgestellt worden. Wie berichtet, war das Opfer schwer verletzt worden. Die Stiche hatten die Lunge des Opfers getroffen. Nur eine sofortige Notoperation hatte das Leben des Opfers retten können. Über die Bewertung dessen, was passiert war, gab es unterschiedliche Meinungen. Die Verteidigung ging von einer Notwehrlage aus. Der Angeklagte sei von dem späteren Opfer geschlagen worden. Die Notwehrlage müsse zu einem Freispruch führen, so der Verteidiger.

Das Gericht sah das aber ganz anders. Am Tattag hatten sich mehrere Freunde in der Wohnung des späteren Opfers getroffen, darunter der Angeklagte. Gemeinsam konsumierte man Marihuana. Dann gingen der Angeklagte und die anderen Freunde essen, das spätere Opfer legte sich schlafen. Spät nachts kehrten der Angeklagte und die anderen Freunde zurück. Der Angeklagte wollte in der Wohnung übernachten. Das aber wollte das spätere Opfer nicht. Es machte von seinem Hausrecht Gebrauch und forderte alle auf zu gehen.

Es kam zu einem Streit, der Angeklagte wollte nicht gehen. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte er dann die Konfrontation begonnen und war erst anschließend von dem späteren Opfer geschlagen worden. Nun zückte der Angeklagte sein Messer und stach zweimal zu. Die Stiche seien nicht nur unverhältnismäßig, sie seien vor allem nicht durch eine angebliche Notwehrlage gedeckt gewesen, entschied nun das Oldenburger Landgericht und schickte den Bakumer in Haft.