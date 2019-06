Vechta /Oldenburg Wunderheiler aus dem russischen Fernsehen haben im Landkreis Vechta gnadenlos Senioren abgezockt. Rentner verloren bis zu 30 000 Euro. Die Hintermänner dieser international agierenden Bande sitzen im Ausland. Der aber, der das Geld bei den betrogenen Senioren abholte, musste sich am Montag vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Er wurde wegen Beihilfe zu den Taten in drei Fällen (die Dunkelziffer soll um ein Vielfaches höher liegen) zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Der Prozess gegen den 50-Jährigen offenbarte eine ganz fiese Masche, um an das Geld der Senioren zu kommen. Im russischen Fernsehen gibt es einen Fernsehkanal, auf dem Wunderheiler senden können. Dort wird dann Heilung von allen Krankheiten versprochen. Eine Telefonnummer wird eingeblendet, man kann dort anrufen und um Heilung für sich oder Angehörige bitten. Die Ehefrau eines 82-Jährigen aus Steinfeld war schwer an Krebs erkrankt. In größter Not hatte sich der Mann bei den Wunderheilern gemeldet.

Man könne seine Ehefrau heilen, das koste aber 20 000 Euro, hatten die Wunderheiler erklärt. Der Rentner überwies das Geld, seine Frau starb wenig später. Dann wollte der 82-Jährige sein Geld zurück. Zunächst müssten aber noch Versicherungsbeiträge und Steuern in Höhe von rund 10 000 Euro entrichtet werden, so die Wunderheiler. Der Angeklagte holte dann die 10 000 Euro bei dem 82-Jährigen ab. Damit verlor der Rentner seine gesamten Ersparnisse.

Eine 77-Jährige hatte sich nach dem Wohlbefinden ihres Enkels, der im Ausland lebt, erkundigt. Die Wunderheiler sahen seinen Tod voraus. Um das abzuwenden, koste es 7500 Euro. Die Seniorin hatte sich das Geld bei Verwandten geliehen. Sie schämte sich, so reingelegt worden zu sein.

Wenn die Wunderheiler erst einmal eine Person am Haken hatten, ließen sie nicht mehr los. Pausenlos wurde angerufen, auch gedroht. Der Angeklagte hatte in mindestens drei Fällen das Geld bei den Senioren abgeholt. In der Wohnung der 77-Jährigen, bei der der Angeklagte mehrmals Geld abgeholt und sich für ein letztes Mal erneut angekündigt hatte, wartete dann aber die Polizei. Der 50-Jährige war zunächst vom Amtsgericht in Vechta zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Gestern aber kam ihm zugute, dass er ein Geständnis abgelegt hatte. Außerdem ist er nicht vorbestraft.