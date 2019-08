Vechta /Oldenburg Im Prozess gegen den 35-jährigen Polen aus Vechta, der in einer Arbeiterunterkunft in Vechta mit einem Vorschlaghammer auf zwei Arbeitskollegen eingeschlagen hatte, ist der Angeklagte am Donnerstag zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts unter Vorsitz von Richter Sebastian Bührmann wertete die Tat als gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ließ die Kammer fallen.

Der Angeklagte hatte letztlich freiwillig von seinem ersten Opfer abgelassen. Das hebt den Vorwurf des versuchten Totschlags auf. In solchen Fälle können Angeklagte „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen werden. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Er will in Notwehr gehandelt haben. Das aber glaubte das Gericht nicht. Der 35-Jährige hatte sich mit den Firmenchefs überworfen, was letztlich zu einer Kündigung geführt hatte.

Der Angeklagte war der Meinung, dass eine Arbeitskollegin an der Kündigung ihren Anteil gehabt hatte. Er meinte, die Frau habe ihn bei den Chefs schlecht gemacht. Deswegen suchte er nun mit einem Vorschlaghammer die Arbeitskollegin auf. Was nun folgte, verglich Richter Bührmann mit einem Horrorfilm. Die völlig verängstigte Arbeitskollegin stand in ihrem Zimmer hinter verschlossener Tür. Der Angeklagte schlug nun mit dem Vorschlaghammer ein Loch in die Tür. Er wollte dann durch das Loch ins Innere greifen, um von innen die Tür aufzuschließen.

Minutenlang schlug er gegen die Tür. Mehrmals hatte der Hammer dabei die Tür durchbohrt – für die Frau Minuten der Todesangst. Dann stürmte der Angeklagte ins Zimmer und schlug mit dem Hammer in Richtung des Kopfes der Frau. Die aber konnte den Kopf noch wegziehen, der Schlag traf die Schulter der Frau. Einem anderen Arbeitskollegen schlug der Angeklagte den Vorschlaghammer auf den Kopf. Dann wartete er auf die Polizei, so die Feststellungen vor Gericht.