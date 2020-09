Tat In Jva Vechta: Insassinnen sollen Mitgefangene misshandelt haben

Vechta /Oldenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, sexueller Beleidigung und Nötigung müssen sich seit Donnerstag vier Insassinnen der Frauen-Justizvollzugsanstalt Vechta vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt den zwischen 25 und 30 Jahre alten Angeklagten zur Last, im September 2018 eine Mitgefangene misshandelt zu haben.

Ursprünglich war den vier Angeklagten vorgeworfen worden, die Mitgefangene vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben. Doch diese Anklage hatte keinen Bestand. Hintergrund ist die Suche nach Rauschgift. Die vier Angeklagten sollen in der JVA Rauschgift besessen haben, was aber plötzlich verschwunden war. Die Mitgefangene geriet dann in den Verdacht, diese Drogen gestohlen zu haben.

Am Tattag sollen die Angeklagten die Mitgefangene dann in den Fernsehraum der JVA gelockt haben. Dort soll die Mitgefangene bedroht und dazu genötigt worden sein, sich zu entkleiden. Dann sollen die Angeklagten im Intimbereich der Mitgefangenen nach den Drogen gesucht haben. Der Intimbereich einer Frau sei ein „typisches Versteck“, meinte eine der Angeklagten. Im Intimbereich der Mitgefangenen wurden aber keine Drogen gefunden.

Am Donnerstag gab eine der Angeklagten den äußeren Sachverhalt zu. Die Mitgefangene sei mit der Untersuchung aber einverstanden gewesen. Es sei nicht anders gegangen, sagte sie. Nach der Untersuchung habe man sich auch entschuldigt. Das Gericht hatte im Vorfeld des Verfahrens die angeklagte Vergewaltigung und den sexuellen Missbrauch für nicht gegeben angesehen. Die intime Untersuchung der Mitgefangenen habe keinen sexuellen Charakter gehabt. Es habe sich um einen Suchvorgang gehandelt. Der Prozess wird fortgesetzt.