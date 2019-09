Vechta /Oldenburg Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Freitag ein 22 Jahre alter Syrer aus Vechta vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 8. März dieses Jahres in der Vechtaer Innenstadt einem Mann türkischer Herkunft dreimal ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Ein Stich war zehn Zentimeter tief gewesen und hatte die Lunge des Opfers getroffen. Nur eine sofortige Notoperation konnte das Leben des Opfers retten.

Mutter beleidigt

Der Angeklagte, der in Haft sitzt, will mit dem späteren Opfer am Tatabend in Streit geraten sein. Dann sei er geschlagen und massiv beleidigt worden, so der Angeklagte. Weil sich die Beleidigungen auch auf seine Mutter bezogen hätten, hätte er spontan zugestochen. „Der sollte nur die Klappe halten“, so der Angeklagte. Wie oft er zugestochen habe, wisse er nicht mehr. Weil er wegen einer anderen Messerattacke unter Bewährung gestanden habe, habe er das Messer nach der Auseinandersetzung weggeworfen.

Drogen im Spiel

Zur Tatzeit standen sowohl der Angeklagte als auch das Opfer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Angeklagte beteuerte am Freitag, das Messer für die Tat nicht bewusst eingesteckt zu haben. Er habe es einfach immer bei sich. So fühle er sich sicherer, sagte der 22-Jährige. Die Attacke sei ein „Fehler“ gewesen, eine „schlechte Aktion“. Er habe aber das Opfer nicht „abstechen“ wollen. „Ich wollte nur, dass der Ruhe gibt“, erklärte der Angeklagte.

Schuldfähigkeit prüfen

Das Opfer musste als Zeuge aussagen. An Vieles konnte sich der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr erinnern. Den Richtern zeigte er dann seine Narben. Das Gericht hat eine Psychiaterin zu dem Verfahren hinzugezogen. Sie soll Auskunft über die Schuldfähigkeit des Angeklagten geben.