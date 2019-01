Vechta Ein achtjähriger Junge aus Iserlohn ist am Neujahrstag gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 leicht verletzt worden. Er befand sich auf der Rücksitzbank eines Kleinwagens, der von seinem 31-jährigen Vater in Richtung Osnabrück gefahren wurde.

Zwischen den Anschlussstellen Lohne und Holdorf musste der 31-Jährige abbremsen. Das wurde von einem 25-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, der dahinter fuhr, übersehen. Durch den Auffahrunfall entstanden Schäden von 6000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Achtjährige klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Auf die Anforderung eines Rettungswagens wurde durch die Eltern aber verzichtet.

• Am Mittwoch geriet ein Holzschuppen an der Münsterlandstraße in Mühlen gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da der Schuppen an zwei Garagen angrenzt, griff das Feuer auf diese über. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern. Es entstand 25 000 Euro Sachschaden.

• Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 22 Uhr, und Silvester, 10 Uhr, an der Quakenbrücker Straße in Dinklage einen Container aufgebrochen. Es wurden Feuerwerkskörper entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 0 44 43/ 46 66) entgegen.

• Am Neujahrstag kam es in Holdorf um 1.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Dinklage befuhr den Kreisverkehr. In Höhe der Ausfahrt in Richtung Steinfeld fuhr ein 58-Jähriger aus Steinfeld ebenfalls in den Kreisel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

• In Damme zerstörten unbekannte Täter am Mittwoch kurz nach Mitternacht mit Hilfe von Silvesterknallkörpern einen Briefkasten an der Straße „Auf dem Hassel“. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) entgegen.

• Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Silvester, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Sattelauflieger auf, der an der Falkenrotter Straße in Vechta geparkt war. Es wurden Feuerwerkskörper entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• In Goldenstedt zerstörten unbekannte Täter am Neujahrstag um kurz vor 1 Uhr mit Hilfe von Silvesterknallkörper einen Hundekotbehälter am Hartensbergsee. Auch eine angrenzende Laterne sowie ein Zaun und ein Sanitärgebäude wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/ 26 80) entgegen.

• Unbekannte Täter sind zwischen Silvester, 10 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, über eine unverschlossene Garage in ein Einfamilienhaus an der Von-Frydag-Straße in Vechta eingebrochen. Es wurde nichts entwendet. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) nimmt Hinweise an.

• Ebenfalls unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Geldinstituts an der Großen Straße in Vechta beschädigt. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) nimmt Hinweise entgegen.