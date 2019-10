Polizei befreit Schwäne an der Autobahn

Vechta Zwei Schwäne haben am Mittwochmorgen die Polizei beschäftigt. Sie hatten sich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen in den abgesperrten Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Vechta verirrt. Als Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn eintrafen, erkannten sie auch, warum die Schwäne auf Abwegen waren: Ein weiterer Schwan hielt sich im Bereich des dortigen Wildschutzzauns auf und fand keinen Ausweg aus dem Gefahrenbereich der Autobahn.

Die Beamten konnten den Schwan über ein Tor im Bereich des Parkplatzes Bakumer Wiesen von der Autobahn treiben. Hier begab er sich auf einen angrenzenden Kanal und schwamm davon. Auch seine besorgten „Freunde“ verließen daraufhin unverletzt die Autobahn, so die Polizei.