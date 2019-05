Vechta Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 23. Mai, und Montag, 27. Mai, in Vechta mehrere Gebäude mit Farbe beschmiert. Das hat die Polizei am heutigen Freitag mitgeteilt. An der Großen Straße und der Straße Klingenhagen wurden Häuser mit der Symbolik „Hammer und Sichel“ beschmiert. Die Symbolik steht im linken politischen Spektrum für den Sozialismus/Kommunismus. Im selben Zeitraum wurden bei der Uni Vechta die Schriftzüge „Fight Racism“ sowie „Nationalsozialismus ist keine Alternative“ festgestellt.

Die Schriftzüge wurden mit Sprühlack und vorgefertigten Schablonen aufgebracht. Ob die Täter aus politischer Motivation heraus gehandelt haben, ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel. 04441/9430 entgegen.