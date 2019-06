Vechta Die Polizei hat am Samstag in den frühen Morgenstunden fünf Rumänen im Alter von 20 bis 46 Jahren vorläufig festgenommen, die dringend verdächtig sind, gegen 0.50 Uhr in Vechta von der Straße Mittelwand an die Rückseite eines Firmengeländes herangefahren zu sein, einen Zaun aufgeschnitten und Plastikstiegen im Wert von etwa 8000 Euro entwendet zu haben. Anschließend flüchteten die bis dahin unbekannten Täter in Richtung Cloppenburg. Hier konnten sie im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Noch am selben Tag stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des dringenden Tatverdachts des schweren bandenmäßigen Diebstahls einen Antrag auf Haftbefehl. Nach der Vorführung erließ das Amtsgericht Vechta gegen drei der fünf Tatverdächtigen Haftbefehle. Die anderen beiden Tatverdächtigen mussten aufgrund fehlender Haftgründe entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.