Vechta Ein stark alkoholisierter Vechtaer (25) hat am Samstag gegen 3.50 Uhr in einer Bar an der Großen Straße in Vechta einen 31-jährigen aus Vechta mit einem Einhandmesser, das er seinem Opfer an den Hals hielt, bedroht. Zudem drohte er dem 31-Jährigen mit dem Tode. Der Beschuldigte wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht.

Zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung und Sachbeschädigung kam es am Freitag gegen 21.40 Uhr in einer Kneipe in Vechta. Dabei schlug ein 63-jähriger Gast aus Bakum einem Vechtaer (18) mit der Faust ins Gesicht. Zudem beschädigte der 18-Jährige die Brille, eine Halskette sowie das Oberhemd des 63-jährigen.•

Auf einer Geburtstagsfeier kam es am Samstag gegen 3.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Gäste, so dass Beamte einschreiten mussten. Laut Polizei erlitt ein 20-jähriges Opfer leichte Verletzungen und wurde ins Hospital gebracht.

Zu einem Unfall kam es am Samstag gegen 3 Uhr in Vechta, Dinkelkamp/Buschkamp, bei dem ein 17-jähriger alkoholisierter Fahrer aus Melle mit dem Auto seines Freundes nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Steinmauer fuhr. Laut Polizei entstand 3000 Euro Sachschaden. Dem 17-Jährigen und dessen Freund wurden Blutproben entnommen. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

Einen Schaden von rund 10 000 Euro verursachte ein Unbekannter am Freitag auf der A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf auf Höhe des Parkplatzes Langwege-West. Der Unbekannte war mit seinem Pkw gegen den Anpralldämpfer der Parkplatz-Ausfahrt gefahren und entfernte sich anschließend. Spuren deuten auf einen Ford Ranger Pick-Up (Modelljahre 2012 bis 16) hin. Die Polizei vermutet, dass der Ford im vorderen Bereich stark beschädigt ist. Der Unfall soll sich zwischen Mittwoch und Freitag ereignet haben. Zeugen mögen sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon 0 44 35/ 9 31 60 melden.

Einer Polizeikontrolle entzog sich ein 22-Jähriger am Donnerstag gegen 21.40 Uhr. Ein Polizist gab dem Fahrer eines Audi A 6 auf der Großen Straße ein Anhaltezeichen, der Mann beschleunigte seinen Pkw jedoch und überquerte die Kreuzung zum Klingenhagen bei Rot. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 5.20 Uhr an der Autobahnabfahrt Vechta/Bakum. Laut Polizeibericht wollte ein 27-Jähriger aus Essen mit seinem Pkw von der Autobahnabfahrt auf die Vechtaer Straße fahren. Ein 21-Jähriger aus Kirchlinteln fuhr ungebremst mit seinem Pkw auf. Der 27-Jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Bei einer Überprüfung des 21-Jährigen aus Kirchlinteln wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss diverser Betäubungsmitteln stand.