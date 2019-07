Vechta Eine junge Frau ist am Samstag, 20. Juli, gegen 23.55 Uhr auf der Falkenrotter Straße in Vechta genötigt worden. Das hat die Polizei am Dienstag, 30. Juli, mitgeteilt und sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisen (Tel. 04441/ 9430).

Die junge Frau hatte sich zu Fuß auf dem Heimweg befunden, als sie von vier bislang unbekannten Männern angesprochen wurde. Trotz Ablehnung eines Gespräches ließen die Personen nicht von der Frau ab und hielten sie überdies auch noch fest, so die Polizei. Letztendlich habe sich die Frau losreißen können, wobei sie jedoch gestürzt sei und sich leichte Verletzungen zugezogen habe.

Einer der Täter soll mit einem türkischen oder arabischen Akzent, ein anderer akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zwei der Männer hätten ein Basecap getragen. Der Pullover eines Mannes habe auf der gesamten Länge eines Ärmels einen Aufnäher gehabt, so die Polizei weiter.

Weitere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der von der anderen Straßenseite auf das Geschehen aufmerksam geworden sei und die Täter verbal zum Ablassen von der Frau aufforderte, was ihm auch gelang.