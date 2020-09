Polizei: Taxigäste wollen Fahrt nicht bezahlen

Vechta Die Polizei im Landkreis Vechta hatte auch an diesem Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die wichtigsten Meldungen.

• Damme

Unrühmliches Ende einer Taxifahrt: In der Nacht von Freitag auf Samstag bestellten zwei junge Männer sich ein Taxi in Osnabrück. Als sie mit dem Taxi in Damme ankamen, erklärten sie dem Taxifahrer, dass man noch eben zur Bank müsse, um Geld zu holen. Dies taten die Männer auch und verließen dann die Bank, aber nicht um die Taxifahrt in Höhe von 90 Euro zu bezahlen, sondern um zu flüchten. Der Taxifahrer nahm die Verfolgung auf. Plötzlich drehte sich einer der Männer um und schubste den Fahrer vor die Brust. Dieser gab die weitere Verfolgung schließlich auf. Die Männer werden beschrieben als 185 und 170 cm groß, kurze blonde Haare, akzentfreies Deutsch. Einer der Täter trug eine Oktoberfest-Lederhose mit einem weißen Hemd und weiße Turnschuhe. Der andere eine Jeans und graues T-Shirt. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Damme unter Telefon 05491/999360 melden.

• Vechta

Am Freitag, 18. September, befuhr um 13.26 Uhr, eine 12-jährige Fahrradfahrerin den Radweg aus Vechta in Richtung Lutten in Oythe. Während der Fahrt benutzte sie ihr Mobiltelefon und bemerkte einen 20-Jährigen entgegenkommenden Radfahrer aus Lutten zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Am Fahrrad der 12-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

• Steinfeld

Ein 56-jähriger Steinfelder stürzte Samstagnacht zwischen 23 und 1 Uhr in Folge seiner Alkoholisierung (1,69 Promille) mit seinem Pedelec auf der Lehmder Straße und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus Damme gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.