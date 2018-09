Polizei ermittelt Verdächtige

Vechta Die Polizei hat vier in Vechta wohnende Heranwachsende im Alter von 18 bis 20 Jahren als Tatverdächtige für eine Einbruchserie ermittelt, in deren Verlauf es von April 2018 bis September 2018 in Vechta und Umgebung zu 25 Einbruchdiebstählen in Gaststätten und Imbissbetrieben gekommen war. Ziel der mutmaßlichen Täter war dabei das Bargeld in den Geldspielautomaten.

Bei Durchsuchungen konnte die Polizei diverse Gegenstände beschlagnahmen, die den Tatverdacht gegen die Heranwachsenden erhärten. Insgesamt verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von 20 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.