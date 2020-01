Vechta Die Polizei Vechta musste am vergangenen Wochenende zu mehreren Einsätzen ausrücken. • Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag um 10.45 Uhr in Goldenstedt gekommen. Ein 83-jähriger Goldenstedter befuhr laut Polizei mit seinem Pkw die Hagebuttenstraße in Richtung Bruchweidenstraße. Zeitgleich befuhr eine 26-Jährige aus Wiesmoor mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Hagebuttenstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete der 83-Jährige die Vorfahrt der Frau. Durch die Kollision wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 35 000 Euro geschätzt wird, teilte die Polizei mit.•

• Bereits am Freitag, hat der Fahrer eines schwarzen BMW 3er gegen 22.10 Uhr in der Großen Straße auf Höhe des Europaplatzes in Vechta den Straßenverkehr gefährdet. Laut Aussage einer Pkw-Fahrerin fuhr ihr der BMW auf ihrer Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Pkw-Fahrerin sowie ein weiterer Pkw mussten nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Vechta sucht weitere Zeugen, Telefon 04441/9430.

• In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Mozartstraße in Vechta eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hatten sie sich zuvor offensichtlich durch eine Manipulation am elektrischen Garagentor Zugang verschafft. Aus dem Gebäude wurden diverse Gegenstände technischer Art sowie Bekleidung entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 zu melden.