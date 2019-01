Vechta Das Strafgericht am Vechtaer Amtsgericht hat am Dienstag einen 22-jährigen Kfz-Mechaniker aus Vechta zu einer Geldstrafe von 6000 Euro und einem Jahr Führerscheinsperre verurteilt. Der Angeklagte hatte sich am 19. Mai 2018 einer Polizeikontrolle mit einer waghalsigen und gefährlichen Flucht mit einem hochmotorisierten Fahrzeug entzogen, in deren Verlauf es zwei Verletzte gegeben hatte. Die Richterin sprach von großem Glück, dass es keine Schwerverletzten oder gar Tote gegeben habe.

Der 22-Jährige zeigte sich am Ende geständig und froh, dass nicht noch mehr passiert sei. Er hatte sich der Kontrolle entziehen wollen, da er Angst um die Wiedererlangung seines Führerscheins hatte, der ihm wegen eines Drogendelikts schon entzogen worden war. Als Kfz-Mechaniker sei er darauf angewiesen. Nun muss er noch länger darauf warten.

Die Polizei hatte den Mann schon zwei Tage vor der Verfolgungsfahrt beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Am 19. Mai entdeckte er dann bei einer erneuten Fahrt eine Zivilstreife und setzte zur Flucht an. Er überholte in der Stadt, zwang andere zum Ausweichen und gefährdete Fußgänger, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Er beschädigte ein Verkehrsschild, überholte auf dem Bürgersteig, missachtete eine rote Ampel und brachte einen Radfahrer zu Fall, so dass sich dieser verletzte.

Die Polizei verlor den Fahrer auf dem Kuhmarkt aus den Augen und gab die Verfolgung auf. „Wir wussten ja, wer es war“, so ein Zeuge.

Verurteilt wurde der junge Mann schließlich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung, Nötigung und natürlich Fahren ohne Fahrerlaubnis.