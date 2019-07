Vechta Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Vechta hat Mittwoch einen 26-jährigen arbeitslosen Lohner vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an Kindern freigesprochen. Wie bereits in einer Verhandlung im vergangenen Jahr machte der Angeklagte vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Durch seinen Verteidiger ließ er erklären, er bestreite die ihm vorgeworfenen Taten.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg warf dem Angeklagten vor, zwischen Februar und Juli 2016 in 19 Fällen über Instagram und WhatsApp gezielt Kontakt zu jungen Mädchen aufgenommen zu haben, wobei er sich als 13-jährige „Stella“ bezeichnete. Er soll die Kinder aufgefordert haben, Nacktfotos von sich zu machen und ihm zu schicken. Auch soll er die Kinder aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, dieses zu filmen oder zu fotografieren und ihm die Aufnahmen zu senden.

In der Verhandlung wurden die 19 Fälle von der Staatsanwältin vorgelesen, dabei auch auch die Texte des Chatverkehrs (was hier nicht wiedergegeben wird). Schon vor acht Monaten wurde bekannt, dass die Ermittler, die auch eine Hausdurchsuchung vornahmen, davon ausgingen, dass der Chatverkehr über zwei Mobiltelefone lief, deren Simkarten auf den Namen der Mutter des Angeklagten registriert waren. Die Handys waren aber beim Angeklagten nicht aufzufinden. Der Verteidiger sagte, dies alles seien keine Beweise. 2016 habe man sich Simkarten in Verbrauchermärkten kaufen können, ohne dass das registriert worden sei. Die Frage des Gerichts, ob der Angeklagte nicht bei Entschlüsselung der Simkarten aktiv habe helfen können, beantwortete der Verteidiger mit dem rechtlichen Hinweis, dass sich der Angeklagte nicht selber belasten müsse. Außerdem wies der Verteidiger darauf hin, dass die Handy-Nummern des Chatverkehrs auch alle gefälscht gewesen sein könnten. Man bekomme ja auch Anrufe angeblich von der Polizei, die aber ja auch gefälscht seien.