Prozess Gegen Ladendiebe In Vechta: Drei Geldstrafen und ein Freispruch

Vechta Sechs Justizbeamte, vier georgische Männer im Alter von 32, 33, 62 und 63 Jahren, die am 11. März festgenommen und sich in Untersuchungshaft befanden, bevölkerten trotz Corona mit jeweils einem Verteidiger/in und zwei Dolmetscherinnen den Schöffengerichtssaal des Amtsgerichts Vechta.

Es ging um ein beschleunigtes Verfahren wegen Ladendiebstahls im Combi-Markt in Lutten. Es war bereits die dritte Strafverhandlung nach dem beschleunigten Verfahren.

Den Angeklagten wurde vorgeworfen am 9. und 11. März Zigaretten, Tabak und Zahnbürstenköpfe gestohlen, beziehungsweise es versucht zu haben, zu stehlen. Die Taten wurden fast alle nicht vollendet, da der Diebstahl bemerkt und die Ladentüren geschlossen wurden. Zum Teil bemerkten es die Männer und legten die Waren zurück.

Das Verhalten der Männer war auf Videokameras im Geschäft aufgenommen worden, und die Marktleiterin sagte als Zeugin aus. Alle vier Angeklagten hielten sich zeitweise zusammen im Markt auf. Darin sah der Staatsanwalt ein gewerbsmäßiges Handeln. Bei einem der Täter gab es Zweifel an der Identität und für den beantragte der Anklagevertreter einen Freispruch. Der Staatsanwalt beantragte neben dem Freispruch bei den drei anderen Geldstrafen in Höhe von 900 und 1000 Euro. Dem folgte das Gericht.

Drei der vier Angeklagten gaben an, in Bamberg Asylanträge gestellt zu haben. Das Gericht hob die Haftbefehle in allen vier Fällen auf und die Georgier konnten das Gericht verlassen.

Der Strafrichter wies die Männer darauf hin, dass die Geldstrafen zu zahlen seien. Wenn bei einer Kontrolle festgestellt werde, dass die Geldstrafen nicht gezahlt seien, werde eine Ersatzfreiheitsstrafe fällig, die dann abzusitzen sei.